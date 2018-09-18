Hariri, babasının suikast zanlısının adının caddeye verilmesinden rahatsız: Bu fitnenin ta kendisidir

Hariri evinde düzenlediği basın toplantısında, babasının öldürüldüğü suikastı planlamak ve düzenlemekle suçlanan Hizbullah üyesi Bedreddin'in isminin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir caddeye verilmesi kararının talihsiz olduğunu ifade ederek, "Bu fitnenin ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da sosyal medya kullanıcıları, dün başkent Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bir caddeye, Hariri suikastının faili olmakla suçlanan Mustafa Bedreddin ismi verildiğini içeren bir fotoğraf paylaşmıştı.

İçişleri ve Belediyeler Bakanı Nihad Meşnuk da konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, cadde isminin Mustafa Bedreddin olarak değiştirilmesi yönünde El-Gubeyri Belediyesi'ne herhangi bir izin verilmediğini belirmişti.

Hariri suikastıyla ilgili suçlamaları kabul etmeyen Hizbullah yanlıları ise Dahiye bölgesindeki caddeye verilen ismi hiç kimsenin değiştiremeyeceğine dair paylaşımlarda bulunmuştu.

Hariri suikasti

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri Şubat 2005'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Hariri'nin suikastına ilişkin davaya bakan Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yürüten Mustafa Bedreddin, Mayıs 2016'da başkent Şam'daki bir patlamada öldürülmüştü.