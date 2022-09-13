Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Harkiv bölgesine bağlı Balakliya şehri basın mensuplarına açıldı. Köprülerde oluşan yıkım nedeniyle şehre giriş hala uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından yapılabiliyor.

Şehre girişte, Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların izleri savaşın soğuk yüzünü gösteriyor.

Çatışmaların son bulmasıyla şehirde sakinlik ve sessizlik hakim. Birçok bölgesinde elektriğin olmadığı şehirde, sokaklardaki insan sayısı da sakinliğe rağmen az sayıda.

Yaklaşık 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan şehirde, Ukrayna polisi incelemelerini sürdürüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, Rus güçlerince 6 Eylül'de Balakliya'da bir kontrol noktası yakınında bir araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Şehir sakinleri 7 Eylül'de cansız bedenlerini buldukları 2 Ukraynalıyı Balakliya şehir merkezinin hemen dışında boş bir araziye alelacele defnetti.

Polis söz konusu saldırıda öldürülen Peter Viktoroviç'in mezarını, cenazeyi ailesine teslim etmek için açtı.

Oğlu Peter'in cenazesini almak için bölgeye gelen anne Valentina gözyaşlarına boğuldu.

Peter'in tek oğlu olduğunu ve kimsenin onu geri getiremeyeceğini söyleyen Valentina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek tüm anneleri Ukrayna'da yaşananlara karşı birlik olmaya çağırdı.

Şehirdeki bir binanın Rus güçleri tarafından gözaltı merkezi olarak kullandığını söyleyen Ukrayna polisi, burada tutuklulara işkence yapıldığını öne sürdü.

Tuvaletin olmadığı daracık odalarda tutulan Ukraynalıların gözaltına oldukları günleri duvarlara çizik atarak unutmamaya çalıştıkları aktarıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Sinegubo ise basın mensuplarına bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kopan hatları onararak Balakliya'nın bazı kısımlarına hafta sonuna kadar elektrik vermeyi umduklarını belirten Sinegubo, bu ay sonunda tüm şehre elektrik vermeyi düşündüklerini ifade etti.

Sinegubo, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı yerleşim birimlerinin yeniden Rus güçlerinin eline geçmemesi için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın tekrar kontrolü sağladığı yerleşim birimlerini yeniden ele geçirme riski olup olmadığına ilişkin soruya Sinegubo, "Savaştayız, her zaman risk var." cevabını verdi.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya da değinen Sinegubo, "Kurtarma operasyonundan önce Harkiv bölgesinin yüzde 30'u işgal edilmişti. 150'ye yakın yerleşim biriminin kurtarıldığını söyleyebiliriz. Fakat kurtarıldı demek için silahlı güçlerimiz bu yerleşim birimlerine dönmeli, bölgeyi temizlemeli ve bu bölge tamamen bizim kontrolümüz altında olmalı. İşte o zaman bu yerleşim birimleri tamamen kurtarıldı diyebiliriz. Ukrayna Genelkurmayı'nın verilerine göre, Harkiv bölgesinin yüzde 15'i hala işgal altında." ifadelerini kullandı.