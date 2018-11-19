Havayolu şirketleri yolcu bilgilerini Yunan polisiyle paylaşacak

AA muhabirinin Kamu Güvenliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Avrupa Birliği yönergelerine uyum kapsamında hazırlanan yasa tasarısı ilgili komisyonda görüşülmeye başlandı.

Tasarının 10 gün içerisinde meclise gelerek yasalaşması bekleniyor.

Tasarıya göre, havayolu şirketleri, yolcuların isim kaydı (PNR), adres, seyahat tarihçesi ve bagajlarına ilişkin verileri Yunan polisine (ELAS) vermekle yükümlü olacak.

Bu uygulamayı yerine getirmeyen şirketlere ise uçuş başına 5 ile 30 bin avro arasında ceza kesilebilecek.