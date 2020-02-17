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Dünya

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti. Aile, yakınlarına düşen her bombada, gülerek Selva'yla birlikte oyunu sürdürüyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA17 Şubat 2020 Pazartesi15:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:52

Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

Suriyeli minik Selva'nın "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan savaş oyunu

Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlattı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

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