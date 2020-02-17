Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.
Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlattı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.