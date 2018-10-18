Haydut devlet

İşgalci İsrail Devleti, Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adıyla gerçekleşen barışçıl eylemleri sınırdaki şiddet ve katliamla durduramayınca hava saldırılarına başladı. Hamas’tan masada istediğini alamayan ve sınırda gerçekleşen direnişi durduramayan İsrail ordusu, önceki gece Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine 20 hava saldırısı düzenledi. İşgalci güçlerin Ordu Sözcüsü Avichay Adraee bombardımanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hücre evleri vuruldu” dese de, Filistinli bir ailenin yaşadığı ev hedef alındı. Beyt Lahya beldesinde bulunan evde, Naci ez-Zeanin (25) isimli Filistinli genç şehit düştü.

TEHDİDİN ARDINDAN BOMBARDIMAN

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın tehditlerinin ardından gerçekleşen saldırılar sonrası Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Filistinli gruplar, özgürlük ve geri dönüş haklarını elde edene kadar ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ ile ablukanın kırılması için mücadele edecek halkın yanında olacak” denildi. Hamas hareketi ile İsrail bir süredir “ateşkes” ve Filistin uzlaşısı konularında görüşmeler gerçekleştiriyordu. Savunma Bakanı Liberman’n 2006’dan bu yana Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılmayacağını söyleyip “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nün bitirilmesini istemesi Hamas’ın masadan kalkmasına neden olmuştu. Bunun üzerine ırkçı görüşleriyle de bilinen Bakan, İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze’ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

ROKET SALDIRISI BAHANESİ HAZIR

Hava saldırıları Liberman’ın tehditlerinin arından gerçekleşse de, işgalci Tel Aviv yönetimi yine ‘Gazze’den gelen roket saldırısına karşılık verildi’ bahanesine sarıldı. İsrail ordusu söz konusu hava saldırılarının, Gazze’den İsrail’in güneyindeki Biru’s Sebi (Beer Şeva) kentine atılan ve bir evi hedef alan rokete karşılık gerçekleştirildiğini iddia etti.