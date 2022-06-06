Hayvan kurtarma kuruluşu CEO'sunun evinden 30 ölü hayvan çıktı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici (CEO) olan kadının evinde 30 köpek ve kedi ölüsü bulundu.

New York Post'un haberine göre, 47 yaşındaki Caroline Dawn Pennington'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Evindeki kafeslerde 28 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunan Pennington, hayvanlara kötü muameleden gözaltına alındı.

Richland County Şerifi Leon Lott, yaptığı açıklamada, hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğünü belirterek, "İnsanların, hayvanlara bakmak için emanet ettiği bu kişi, bu güvene ve hayvanların güvenine ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.