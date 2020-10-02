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Dünya

Hazar Denizi'nde savaş gemileri harekete geçti!

Kazakistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde tatbikat yaptığını belirtti.

AA02 Ekim 2020 Cuma 20:20 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 20:20
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Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin Hazar'da tatbikat yaptığı belirtilerek, deniz sularında silahlı çatışmada askeri operasyonlar yürütmek için koşulların oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın kontrol organlarıyla gemi komutanlarının hazırlık düzeyini belirlemeyi, askeri operasyonların katılımcılarının uygulama becerileri ve etkileşimini geliştirmeyi sağladığı kaydedildi.

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