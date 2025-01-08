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Dünya

Hazırlıklar alarm seviyesine yükseltildi! Barış Pınarı bölgesinde hareketlilik

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı. SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini duyurdu.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 07:15 - Güncelleme:
Hazırlıklar alarm seviyesine yükseltildi! Barış Pınarı bölgesinde hareketlilik
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Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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