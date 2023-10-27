HDK, Niyala'yı ele geçirdiğini iddia etti

Güney Darfur eyaletinin başkenti, aynı zamanda askeri ve ekonomik açıdan oldukça öneme sahip kentin kontrolünü şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdiğini duyuran HDK, yaptığı açıklamada, ordunun Niyala'daki ana karargahı ile tüm teçhizatına el koyduklarını açıkladı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada ise Niyala'daki 16. Piyade Tümeni'nin ele geçirildiği iddiaları yalanlanarak bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük şehri Niyala'nın HDK kontrolüne girdiği iddiası, Sudan ordusu ve HDK'nin, yaklaşık 3 aylık aradan sonra Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğundaki Cidde müzakerelerine yeniden başladığı perşembe gününe denk geldi.

HDK, sosyal medya hesaplarından, mensupları ile bazı destekçilerinin, şehrin ele geçirilmesi nedeniyle kutlamalar yaptığına dair görüntüler paylaştı.

HDK'nin ikinci komutanı Abdurrahim Dagalu'nun kente yönelik operasyonu yönettiği iddia ediliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, HDK güçlerinin şehir merkezinin bir kilometre kadar yakınında olduğunu, şehri kuşattığını belirterek, orduya takviye gelmemesi durumunda şehrin kontrolünün HDK'ye geçmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

Sudan'ı Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad'a bağlayan stratejik konumuyla ordunun batıdaki asker ve mühimmat deposu olan Niyala'nın kontrolü için aylardır taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Başkent Hartum'dan sonra iç savaştan en çok etkilenen eyalet olan Güney Darfur'da, 700 bine yakın kişi evlerinden edildi.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında iktidar mücadelesi nedeniyle çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşılaması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Başkent Hartum'un neredeyse HDK kontrolüne girdiği ülkede, hükümet ve ordunun komuta kademesi ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da faaliyetlerini yürütüyor.