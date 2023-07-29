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Dünya

HDK'dan Sudan'a şartlı anlaşma

Sudan'da nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ordunun komuta kademesinin değişmesi durumunda 72 saat içerisinde anlaşmaya hazır olduklarını iddia etti.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
HDK'dan Sudan'a şartlı anlaşma
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HDK'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan, ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen kayıtta HDK lideri Dagalu, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez sahada görüntülendi.

Dagalu, kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, "darbeciler" diye tanımladığı komutanların halka dayattığını ileri sürdüğü "lanetli savaş" trajedisi nedeniyle halktan özür diledi.

Değişim çağrısı yapan ve barışın savunucusu olduklarını ileri süren Dagalu, "Silahlı kuvvetlere mesajımız, bu ekibi artık değiştirin. (Ordu komutanı) Burhan ve ekibi teslim olmalı. Sudan ordusunun komutası değişirse 72 saat içerisinde anlaşmaya varacağız." şeklinde konuştu.

Ordunun yanı sıra kanunsuz iş yapan gruplarla da savaştıklarını belirten Dagalu, kuvvetlerinin yağma, hırsızlık yapmadığını ve sivilleri öldürmediğini iddia etti.

Dagalu'nun nisan ayından bu yana kameralara yansımaması yaralandığı ya da öldürüldüğü şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Birçok sosyal medya kullanıcı ise görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü.

HDK ve ordu arasında başkent Hartum ile ülkenin güney ve batısındaki kentlerde çatışmalar sürüyor.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Kamu kurumlarının görevini yerine getirememesi ve sahadan detaylı ve sağlıklı raporlar alınamaması nedeniyle ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, ülke içinde ve dışında 3,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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