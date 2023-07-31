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Dünya

HDK'den ayrılan 23 subay Sudan ordusuna katıldı

Sudan ordusu, 15 Nisan'dan bu yana çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) ayrılan 23 subayı saflarına kabul ettiğini açıkladı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
HDK'den ayrılan 23 subay Sudan ordusuna katıldı
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Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'den ayrılan ve rütbeleri teğmen ve albay arasında değişen 23 subayın orduya kabul edilmesini onayladı.

Eski HDK mensuplarının ayrıldıklarını bildirdikleri tarihten itibaren orduya kabullerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

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