HDK'den ayrılan 23 subay Sudan ordusuna katıldı

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'den ayrılan ve rütbeleri teğmen ve albay arasında değişen 23 subayın orduya kabul edilmesini onayladı.

Eski HDK mensuplarının ayrıldıklarını bildirdikleri tarihten itibaren orduya kabullerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.