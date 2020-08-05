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Dünya

Hedasi Barajı müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

Hedasi Barajı'na ilişkin yürütülen müzakerelerin 10 Ağustos'a ertelendiği bildirildi. Müzakereler Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülüyordu.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:15
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Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın barajın doldurulmasına ilişkin ana esasları ve kuralları anlatan yeni belgeyi tüm taraflara sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır ve Sudan'ın söz konusu belgeyi incelemek için süre istediği ve Mısır'ın talebiyle 10 Ağustos'ta yeniden masaya oturulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Afrika Birliği, Avrupa Birliği, ABD ve Güney Afrika'dan gözlemcilerin katıldığı toplantılarda, barajın doldurulması ve işletilmesi süreci tartışılıyor.

- HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.

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