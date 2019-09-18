Hedef Müslümanları vatansız bırakmak

Hindistan’ın ülkedeki azınlıklara karşı baskı politikası yürüttüğüne dikkat çeken Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, “Modi hükümetinin, Hitler’in görüşüne benzer düşüncelere sahip olan Hindistan Gönüllüler Organizasyonu’na (RSS) yakınlıkları bizi endişelendiriyor. Bugün Cammu Keşmir ve Assam’da 4 milyon Müslüman’ı vatansız hale getirmeye çalışıyor” diye konuştu.

8 MİLYON KİŞİ HAPİS

Keşmir sorununun en son 1965’te BM’de tartışıldığını anlatan Alvi, Modi’nin bu sorunu tüm dünya ülkelerinin tepki göstereceği bir seviyeye getirdiğini kaydetti. Alvi, şunları söyledi:

“Keşmir’in tüm sesinin kesildiği, kimsenin orada ne olduğunu bilmediği ve tüm bölgede uygulanan tecritin 45’inci günü. İnsanlar böyle bir ortamda nasıl yaşayabilir hayal edebiliyor musunuz? 8 milyon insan sokağa çıkma yasağının konduğu bölgede bir hapis hayatı yaşıyor ve Hindistan, Keşmirlilere baskı kurabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılmış. Kimse Keşmirlilere baskı kuramaz. Filistin’e baktığımızda onlara kimsenin baskı kuramadığını görüyoruz. Er ya da geç Keşmir’de plebisitin düzenleneceğine inanıyorum. Pakistan barış istiyor. Biliyorsunuz (Pakistan Başbakanı) İmran Han göreve geldiğinde birkaç kere Hindistan’la görüşme teklifi yaptı. Her seferinde Hindistan bu teklifi reddetti ve bu durum bizde, Hindistan’ın bu tekliflerimizi zayıflık olarak algıladığı düşüncesinin oluşmasına sebep oldu. Zayıf olduğumuz için değil, Hindistan ve Pakistan arasındaki barış refah getireceği için barış istiyoruz. Hindistan çok büyük bir fakirlikle karşı karşıya. Barış olursa paralar halka harcanacak ancak Hindistan, Pakistan da dahil komşularına karşı hasmane tutum içinde.”

NÜKLEER UYARI

Pakistan’ın savaş istemediğini vurgulayan Alvi, şöyle konuştu: “Biz nükleer güce sahip ülkeleriz. Faşist Modi rejiminin parmağı nükleer bomba butonunun üzerinde ve çok gerginler. Onların butonun üzerinde duran parmakları çok tehlikeli çünkü Hindistan sorumsuz davranan bir ülkedir. Ama diğer taraftan Pakistan da nükleer bir güç. Bu yüzden bölgede barış çok önemlidir. Ayrıca Pakistan sorumlu bir ülkedir. Biz barış istiyoruz ama eğer Hindistan bize saldırırsa karşılığını da veririz.”