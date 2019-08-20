Helal et için `iğrenç´ dedi! Sınavı geçersiz sayıldı

İngiltere´de orta öğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi soruları bölümünde helal et hakkındaki fikri sorulan 16 yaşındaki Abigail Ward´ın `kesinlikle iğrenç´ yorumu ırkçı bulunduğu gerekçesiyle sınavı geçersiz sayıldı. Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda, sınav kurulu vejetaryen olduğu açıklanan öğrencinin yorumunu 'edebe aykırı şekilde ırkçı' olarak değerlendirdi.

Metro gazetesinin haberine göre, Ward´ın Eastbourne´deki okulu ise karara karşı çıkarak öğrencinin çok sıkı bir vejetaryen olması sebebiyle helal kesim yapan `kasaplara´ tepkili olduğunu; Müslümanlarla ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmadığını söyledi.

Sınav kurulu ise, daha sonra öğrencinin üzgün ve stresli olmasına neden oldukları için özür dileyerek söz konusu kararını geri aldığını açıkladı.