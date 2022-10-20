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Dünya

Helikopter siparişini iptal etmişti! Rusya'dan Filipinlere ''anlaşmaya uy'' çağrısı

Rusya, Filipin hükümetinin, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin muhtemel ABD yaptırımları endişesiyle iptal ettiği 16 askeri ağır yük helikopterinin satın alınması için imzalanan anlaşmaya uyması çağrısında bulundu.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Helikopter siparişini iptal etmişti! Rusya'dan Filipinlere ''anlaşmaya uy'' çağrısı
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Rusya'nın Manila Büyükelçisi Marat Pavlov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filipin hükümetinin anlaşmayı iptal etme kararını Rusya'ya resmi olarak bildirmediğini ve Filipinler'in ilk ödemesini yaptıktan sonra bir Rus şirketinin Mi-17 model helikopterleri üretmeye devam ettiğini söyledi.

Helikopterleri kullanacak Filipinli pilotların Rus eğitiminden geçtiğini de kaydeden Pavlov, helikopterlerden birinin hazır olduğunu ancak Manila hükümetinin hazirandaki teslimatı kabul etmediğini belirtti.

Pavlov, "Filipin tarafının teknik askeri iş birliği alanında güvenilir bir ortağı olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız ve bunun Filipinler tarafından da yapılacağına inanıyoruz." dedi.

Ferdinand Marcos Jr. liderliğindeki Filipinler hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı ancak Ulusal Savunma Bakanlığı, Rusya ile yapılan helikopter anlaşmasını sona erdirme kararı alındıktan sonra Rus şirkete ödenen tutarın ger alınması konusunda çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Eski Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hükümetin geçen yıl kasımda imzalanan Rus helikopterlerini satın alma anlaşmasını feshetme kararını ilk kez temmuzda doğrulamıştı.

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