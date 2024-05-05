Her fırsatta 'adalet' kavramına sığınan Batı'dan uluslararası yargıya müdahale

ABD ve Batı, soykırımla yargılanan Netanyahu'nun ceza almaması için UCM'yi baskı altına aldı. UCM Başsavcısı Ahmad Khan, "Kararları etkilemeye son verin" tepkisinde bulundu. Gazze'deki katliamları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililer hakkında verilecek olası bir mahkumiyet kararı hem Tel Aviv yönetimini hem de ABD başka olmak üzere Batı ülkelerini endişelendirdi. Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'dan UCM'nin vereceği kararı engellemesini istemesi üzerine uluslararası yargıya baskılar arttı.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ZEDELER

UCM Başsavcısı Ahmad Khan, mahkeme kararını etkilemeye yönelik baskılara tepki göstererek, "Başsavcılık görevini yerine getirirken kendi yetki alanına giren soruşturmalar veya davalarla ilgili kararlar alması halinde, bireyler Mahkeme'ye veya Mahkeme personeline karşı misilleme tehdidinde bulunduğunda, bu bağımsızlık ve tarafsızlığı zedelemektedir" uyarısında bulundu.

BASKILARI DURDURUN

Başsavcısı Khan, bu tür tehditlerin eyleme geçilmese dahi Roma Statüsü'nün 70. maddesi uyarınca adaletin idaresine karşı bir suç teşkil edebileceğini hatırlatılarak, "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yaptı.

ABD'DEN KATAR'A TEHDİT

ABD'nin Mısır'da süren ateşkes ve esir takasının gerçekleşmemesi halinde Katar'ı tehdit ettiği öne sürüldü. Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili, ABD'nin Katar'a mesaj göndererek, Hamas'ın ateşkesi reddetmesi durumunda Hamas yöneticilerinin ülkeden sınır dışı edilmesini istediği öğrenildi. Söz konusu özel mesajın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Katar Başbakanı es-Sani'ye geçen ay ilettiği, Katarlı yetkililerin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye ülkeyi terk etmeleri için kalacak başka yer bulmalarını istediği kaydedildi.

SOYKIRIMCILAR TUTUKLANMALI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından UCM Başsavcısı Ahmad Khan'a şu çağrıyı yaptı: "Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde meydanlara taşmaktadır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Beklemeniz için hiçbir neden yok, Bir dakika bile beklemeyin. Suçlular adalet önünde hesap versin."