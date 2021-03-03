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  • ''Her şey yüzde 100 açık, eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim''
Dünya

''Her şey yüzde 100 açık, eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim''

ABD'nin Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde bütün iş yerlerinin açıldığını ve maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:37
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ABD'nin Teksas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi.

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkarılan kararnameleri geçersiz kılacağını bildirdi.

'Koronavirüsün bir anda kaybolmadığını ancak artık bu önlemlere ihtiyaçları olmadığını' söyleyen Abbott, aşılar ve ilaçlar sayesinde artık Texaslıları koruyacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 açıldığını ilan ettim, her şeyin. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" ifadelerini kullandı.

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