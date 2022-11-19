Herson'daki 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere Gürcistan'a giriş yaptı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü, Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan'a ulaştı.

Yolculuk sırasında, daha önce Rusya'ya geçiş yapmış 4 Ahıska Türkü daha eklendi ve toplam yolcu sayısı 88'e çıktı.

Ahıska Türklerinin, Gürcistan sınırından Sarp Sınır Kapısı'na varmalarının 12 saati bulması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin, Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.