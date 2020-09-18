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Dünya

'Hiçbir yere yedi saatlik uçuş' biletleri 10 dakikada tükendi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren hava yolu şirketleri uçma deneyimini özleyenlere aynı havalimanı iniş ve kalkışlı seferler başlattı. Avustralya havayolu şirketi Qantas tarafından düzenlenen ve hiçbir yere gitmeyen 7 saatlik uçuşun biletleri 10 dakika içerisinde tükendi.

18 Eylül 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:57
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Koronavirüs pandemisinin ardından dünyanın dört bir yanında sınırlar kapandı, uçuşlar durduruldu.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Avustralya havayolu şirketi Qantas, geçtiğimiz günlerde Queensland, Gold Coast, Yeni Güney Galler ve ülkenin ücra taşra merkezlerinde dev bir döngü gerçekleştirecek yedi saatlik manzaralı bir uçuş planlarını duyurdu.

Qantas Boeing 787 Dreamliner uçağında gerçekleşecek uçuşun bilet fiyatları ise 575 ila 2765 dolar olarak belirlendi.

Şirket, biletlerin 10 dakika içerisinde tükendiğini duyurdu.

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