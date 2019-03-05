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Hindistan Başbakanı Modi: Acı kararlar almaktan geri durmayacağız

Aşırı sağcı kimliği ile bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan hava sahasını ihlal eden Hindistan jetlerinin düşürülmesi ile ilgili 'Teröristlere karşı son saldırımız olmayacak.' dedi.

  • star.com.tr
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Pakistan ile Hindistan arasında 14 Şubat'tan bu yana süren ve karşılıklı jetlerin düşürülmesi ile alevlenen kriz devam ediyor.
 
Pakistan süreç içerisinde müzakerelere açık bir politika izlerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.
 
Modi dün yaptığı açıklamada, Hindistan jetlerinin Pakistan topraklarındaki operasyonu ile ilgili, ''Bu teröristlere yönelik son operasyonumuz olmayacak. Hükümetimiz bir işi bitirince uyumaz. Bir başkasını halletmek için hazırlık yapar.'' ifadelerini kullandı.
 
PAKİSTAN'I TEHDİT ETTİ
 
Hindistan yerel basınında yer alan ''Pakistan İHA'sı düşürüldü'' haberlerinin hemen ardından açıklama yapan Hindistan Başbakanı, yaşanan krizle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
 
Operasyonların nedeninin terörle mücadele olduğunu ileri süren Modi, Büyük ve acı kararlar almak gerektiğinde Hindistan'ın geri durmayacağını belirterek Pakistan'ı tehdit etti.
 
KRİZİ TETİKLEYEN GELİŞME
 
14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Hindt polis konvoyuna yönelik yapılan intihar eyleminde  44 Hint polisi öldü. Saldırıyı Ceyş-i Muhammed adlı grubun gerçekleştirdiğini iddia eden Hindistan hükümeti, teröristlerin Pakistan tarafından desteklendiğini ileri sürdü.
 
Geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve bazı terör kamplarını vurduğunu iddia etmişti. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı.
 
Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti.
 
PAKİSTAN HAVA SAHASINI AÇTI
 
Sıcak temasın ardından hava sahasını sicil uçuşlara da dahil kapatan Pakistan, uçuşları yeniden başlattığını bugün duyurdu. 

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