Hindistan, Rusya'dan S-400 savunma sistemleri anlaşması imzalayan ülekelere baskı yapan ABD'ye tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Hindistan'ın üst meclisine konuşan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ulusal güvenlik meselelerinin yabancı devletlerin baskısıyla baltalanmayacağını ifade etti.

Hindistan ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının kesinleştiğini belirten Jaishankar, ''Ulusal güvenlik ve savunma alanlarında aldığımız kararlarda başka ülkelerin etkisi altında kalmayacağız. Eğer S-400 alma konusunda karar aldıysak, diğer ülkelere düşen bu karara saygı göstermektir.'' dedi.

Hindistan, ABD'nin tüm baskılarına rağmen, Rusya ile 5 adet S-400 sistemini kapsayan 5,4 milyar dolarlık silah anlaşmasını imzaladı.

Hindistan'ın yanı sıra S-400 anlaşması imzalayan Türkiye de, ABD'nin yaptırım kararları ve tehditlerle karşı karşıya geldi.

S-400'ler Türkiye'ye gelmesine rağmen, kullanımı ile ilgili özellikle ABD'deki demokratların yaptırım talepleri devam ediyor.