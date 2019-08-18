Yeni Delhi yönetiminin, iki hafta önce Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırdıktan sonra, bölgeye çok sayıda asker yığdı.

Hindistan Keşmir'de 'huzursuzluk korkusu' bahanesiyle binlerce kişiyi gözaltına aldı.

AFP'ye konuşan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir sulh ceza hakimi, şimdiye kadar 4 bin kişinin tutuklandığını ve tutuklananların 'Kamu Güvenliği Yasası' adı altında bir yasayla 2 yıl hapiste tutulabileceğini belirtti.

Yetkililerden yapılan açıklamada "Keşmir'de cezaevleri doldu. Birçok kişi Keşmir'den kaçıyor.'' ifadeleri kullanıldı.