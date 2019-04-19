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Hindistan, Keşmir'de sınır ötesi ticareti geçici olarak durdurdu

Hindistan, Keşmir'de Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeyle sınır ötesi ticareti geçici olarak durdurdu.

  • AA
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Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cammu Keşmir'den Pakistan tarafına karşılıklı ticaretin, Pakistanlı unsurların yasa dışı faaliyetleri nedeniyle askıya alındığı" bildirildi.

Keşmir'de 2008'de başlayan sınır ötesi ticaret, Hindistan ile Pakistan arasında önemli bir güven arttırıcı önlem olarak görülüyordu.

Keşmir'de Kontrol Hattı Ötesi Ticaret Sendikası Başkanı Hilal Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden bilgilendirme yapılmadan alınan bu kararın tüccarlara büyük darbe vuracağını söyledi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor. 

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