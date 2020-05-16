İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan koronavirüs vakası sayısında Çin'i geçti
Dünya

Hindistan koronavirüs vakası sayısında Çin'i geçti

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 85 bin 940'a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin'i geride bıraktı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:37
ABONE OL

NDTV Kanalı’nın Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, son 24 saatte ülkede 103 can kaybı yaşandı, 3 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Toplam ölü sayısı 2 bin 752, vaka sayısı ise 85 bin 940’a ulaşan Hindistan, Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’i vaka sayısı bakımından geride bıraktı.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 8 yeni vaka tespit edilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Halen 89 hastanın tedavisinin sürdüğü Çin’de söz konusu artışla birlikte vaka sayısı 82 bin 941’e yükseldi.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık-2019’da ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle 308 bin 655 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 628 bini geride bıraktı.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.