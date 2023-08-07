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Dünya

Hindistan muhalefet liderine vekilliği iade edildi

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin rakibi olarak görülen ve Modi soyadına hakaret ettiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen muhalif lider Rahul Gandhi'ye vekilliği iade edildi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
Hindistan muhalefet liderine vekilliği iade edildi
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Hindistan parlamentosunun milletvekilliğin iadesi adımı, Yüksek Mahkemenin Gandhi'ye "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla verilen 2 yıl hapis cezasını durdurmasından 3 gün sonra geldi.

Mahkeme, cezayı durdurma kararına rağmen eski muhalefet liderinin yorumlarının "uygunsuz olduğunu ve kamuya mal olmuş bir kişinin topluma hitap ederken dikkat etmesi gerektiğini" belirtmişti.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle bu hafta gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesinde gelen iade kararının, muhalefetin Modi hükümetini köşeye sıkıştırma çabalarını güçlendirmesi bekleniyor.

- GANDHİ, "MODİ" SOYADINA HAKARETTEN CEZA ALMIŞTI

Gandhi, 2019'da Karnataka eyaletindeki seçim kampanyasında firari elmas tüccarı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek, "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden milletvekili olan Purnesh Modi, Gandhi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, 23 Mart'ta "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gandhi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası vermişti.

Gandhi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.

Hakaret davasında hüküm giyen Gandhi, hapis cezasının durdurulması için başvuruda bulunmuş, Gujarat eyaletinde bulunan Surat Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandhi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanımıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.

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