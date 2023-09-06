Hindistan, Rusya ve Çin'in G20'ye katılmamalarının kendileri ile alakası olmadığını düşünüyor

ANI News'e konuşan Jaishankar, Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Jaishankar, Şi ve Putin'in zirveye bizzat katılmamaları konusunda, "Hindistan'la alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ne karar verirlerse versinler, en iyisini onlar bilir." yorumunu yaptı.

Daha önce de G20'ye liderler yerine temsilcilerinin katıldığını anımsatan Jaishankar, "Herkesin (zirveye) büyük bir ciddiyetle geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaparak G20 Zirvesi'ne katılamayacağını ve yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u görevlendireceğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de zirvede ülkesini Başbakan Li Çiang'ın temsil edeceğini duyurmuştu.

G20 Liderler Zirvesi 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.