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Dünya

Hindistan ve Bangladeş arasında işbirliği

Hindistan ve Bangladeş, gerçekleştirdikleri beşinci savunma diyaloğu kapsamında işbirliğini geliştirme kararı aldı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Hindistan ve Bangladeş arasında işbirliği
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ANI News'in haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında savunma konusunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan ve Bangladeş arasında 5'incisi bu yıl düzenlenen Savunma Diyaloğu, iki ülke arasında kurumsallaşmış en üst düzey etkileşim mekanizmasıdır." ifadesi kullanıldı.

İki ülkenin de görüşmelerden memnun olduğu kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri birçok alanda ikili işbirliği arayışlarını sürdürmektedir ve artan temaslar iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından olumlu bir işarettir." denildi.

  • savunma işbirliği
  • Hindistan-Bangladeş
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