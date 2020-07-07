AA 07 Temmuz 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 18:12

NDTV kanalının, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, her iki ülkenin birliklerinin, 20 Hint askerinin öldüğü Galwan Vadisi'nde çatışmanın yaşandığı bölgeden ve "Hot Springs" isimli yerden 1 ila 1,5 kilometre arasında geri çekildiği belirtildi.

Çin'in, Ladakh'taki Hot Springs'e yakın "Gogra" isimli bölgeden askerlerini geri çekme işlemini yarına kadar tamamlayacağı, Hindistan'ın da söz konusu bölgeden askerlerini eşit mesafede geri çekeceği aktarıldı.

Karşılıklı olarak askerlerin geri çekildiği Galwan Vadisi ve Hot Springs'te oluşan tampon bölgelerdeki devriye işlemlerine ilişkin kararlar, bir sonraki askeri toplantıda ele alınacak. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gogra'da da tampon bölge oluşacak.

Askeri düzeydeki toplantının iki hafta içerisinde yapılması planlanıyor.

Öte yandan, her iki ülkenin de geri çekildikleri yerlerdeki savunma yapılarını ortadan kaldırdığı ve çadırlarını söktüğü belirtiliyor.

Ortak geri çekilme kararı

Dün, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, her iki tarafın, Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulanmıştı.

Her iki tarafın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki farklılıkların çatışmaya dönüşmemesi için sınır bölgelerinde barış ve huzurun muhafaza edilmesi konusunda anlaştıkları, bu bağlamda devam eden geri çekilme sürecinin süratle tamamlanmasında mutabık kaldıkları aktarılmıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin, gerilimin düşmesine ilişkin mutabakata vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.