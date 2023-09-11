Hindistan ve Suudi Arabistan işbirlikleri için bir araya geldi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Modi ve bin Selman'ın, Hindistan-Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Konseyi'nin ilk liderler toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bagchi, toplantı gündeminde enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar, sağlık, gıda güvencesi, kültür ve toplumsal refah konuları da dahil olmak üzere geniş yelpazede ikili işbirliği alanlarının yer aldığını aktardı.

- "KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİMİZ BÖLGEDEKİ BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ"



ANI News'in haberine göre, Modi, toplantının açılış konuşmasında, Veliaht Prens'in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere "yeni bir yön ve enerji vereceğine" değindi.

Suudi Arabistan'ın, ülkesi için "en önemli stratejik ortaklardan biri" olduğuna işaret eden Modi, "Dünyanın iki büyük ve hızlı büyüyen ekonomisi olarak karşılıklı işbirliğimiz, bölgedeki barış ve istikrar için önemli. Görüşmelerimizde, ortaklığımızı bir üst seviyeye taşıyacak çeşitli girişimler belirledik." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, X'te yaptığı paylaşımda da Veliaht Prens bin Selman ile yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini vurguladı.

Görüşmede, ticari ilişkilerin gözden geçirildiği bilgisini paylaşan Modi, her iki tarafın ikili ticari ilişkilerin gelecek dönemde daha da artacağından emin olduğunu belirtti.

Modi, yenilenebilir enerji, gıda güvencesi, yarı iletkenler ve tedarik zincirleri gibi alanlardaki işbirliği kapsamının geniş olduğunu kaydetti.

- 24'TEN FAZLA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI



Öte yandan ANI News, Hindistanlı ve Suudi Arabistanlı özel şirketler arasında bilgi teknolojisi, tarım, ilaç, petrokimya gibi sektörleri kapsayan 24'ten fazla mutabakat zaptı (MoU) imzalandığını duyurdu.

Bin Selman'a, aralarında bakanların ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu heyet eşlik etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, 30 Ekim'de Modi'yi kabulünde, iki ülke arasında stratejik ortaklık konseyi için imzalar atılmıştı.