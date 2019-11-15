Hindistan'da 15 dakika temiz hava 7 dolar
Hava kirliliğinde rekor kıran Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir şirket, temiz havayı parayla satmaya başladı. Müşteriler, tüplerle sunulan temiz havanın 15 dakikası için yaklaşık 7 dolar ödüyor.
- TRT Haber
Hindistan'da hava kirliliği kritik seviyelere ulaştı.
Başkent Yeni Delhi'de bir şirket hava kirliliğini fırsata dönüştürdü, oksijen dolu tüpleri 7 dolardan satışa çıkardı.
Aromalı temiz hava da mevcut
Müşteriler, 15'er dakikalık seanslarda sunulan tüplerden "temiz hava" alıyor.
İsteyen, temiz havayı aromalı olarak da tercih edebiliyor.
Hava kirliliğinden dolayı eğitime ara verildi
Kentte hava kirliliği nedeniyle bazı okullarda sık sık eğitim ve öğretime ara veriliyor.
Yeni Delhi, 5 Kasım'da hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava rekorunu kırdı. Kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşiğin 20 kat üstünde.
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