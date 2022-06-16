Hindistan'da ''Agnipath'' planına tepkiler çığ gibi! ''Bize iş ver ya da bizi öldür''

Indian Express'in haberine göre, eyaletin Chhapra, Munger, Bhagalpur, Nawada kentlerinde bir araya gelen protestocular söz konusu reformun geri çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Bölgenin önemli kara yollarını kapatan ve yollarda lastik yakan protestoculara polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel basında yer alan habere göre göstericiler, "Bize iş ver ya da bizi öldür" sloganları atarak reformun geri çekilmesini talep etti.

Eyalet polisi, olaylarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirterek protestolar nedeniyle demir ve kara yolunda trafikte aksamaların yaşanmaması için 25 bin personelin görevlendirildiğini aktardı.

Agnipath planı, ordunun yapısını zayıflatabileceği ve ulusal güvenlik için ciddi sonuçlara neden olabileceğini söyleyen bazı askeri uzmanlar tarafından eleştiriler aldı.

Emekli Tümgeneral Sheonan Singh, reform hakkında yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin verimliliğini etkileyebilecek aptalca bir adım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bazı uzmanlar, söz konusu planın Hindistan güçlerini modernize etmeye yardımcı olabileceğini ve orduya fayda sağlayacağını savundu.

- PROTESTOLARA YOL AÇAN "AGNİPATH" PLANI

Hint hükümeti, 14 Haziran'da, Hindistan Ordusu, Hint Donanması ve Hindistan Hava Kuvvetlerine kısa vadeli sözleşmeli olarak asker alımı için "büyük savunma politikası reformu" olarak nitelendirdiği "Agnipath" planını açıklamıştı.

Ülkede protestolara yol açan plan kapsamında, askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl görev yapacak. Her yıl 45 bin ila 50 bin asker alınması planlanan programda sadece askerlerin yüzde 25'i görevine devam edebilecek.

Askerlerin 4 yıllık görev süresinin ardından ne yapacağı ise ülkede endişeye yol açıyor.