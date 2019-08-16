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Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu ağırlaşıyor: 333 ölü

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 333'e çıktı.

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Press Trust of India'nın haberine göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Rajasthan ve Andra Pradeş eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 241 kişi hayatını kaybetti.
 
Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afet ve kazalarda ölenlerin sayısının Kerala'da 111'e,  Madhya Pradeş'te 70'e, Maharaştra'da 54'e yükseldiğini ve Rajastan'da 5, Andra Pradeş'te de 1 kişinin sellerde hayatını kaybettiğini belirtti.
 
Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, sellerde 31 kişinin kayıp olduğunu ve eyalet genelinde yaklaşık 150 bin kişinin yardım kamplarına yerleştirildiğini ifade etti. 
 
Diğer yandan, Andra Pradeş'ta sellerden etkilenen 4 binden fazla kişinin Guntur ve Krishna bölgelerindeki yardım kamplarına gönderildiği kaydedildi.
 
NDTV'nin haberinde de yoğun yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 61 kişinin öldüğü Karnataka eyaletinde, 15 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 700 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
 
Aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde de 31 kişinin canına mal olmuştu.

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