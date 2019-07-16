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Hindistan'da bina çöktü: En az 40 kişi kurtarılmayı bekliyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai'ye bağlı Dongri'de 4 katlı bir bina çöktü.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, binanın enkazı altında kaldığı belirtilen en az 40 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Çöken binanın eski olduğu, bitişiğindeki binaların da itfaiye ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

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