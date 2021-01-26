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Dünya

Hindistan'da çiftçilerin eylemleri artıyor: Ortalık savaş alanına döndü

Hindistan'da kabul edilen 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto edildi.

DHA26 Ocak 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 11:57
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Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Cumhuriyet Bayramı'nda 12 bin traktörlerle başkent Yeni Delhi'de gösteri düzenledi. Yeni Delhi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Dependra Pathak, bugün Cumhuriyet Bayramı’nda askeri geçit töreninin ardından, çiftçilerin 12 bin traktörle 64 kilometrelik alanda gösteri yapılmasına izin verdi. İzin verilen gösterinin polis açısından zor bir görev olduğunu belirten Pathak, "Ancak barışçıl ve kontrollü bir çözüm olsun diye buna karar verdik" dedi.

BARİKATLAR TRAKTÖRLERLE YIKILDI

Ancak, eylemlerde çiftçiler güvenlik barikatlarını traktörlerle tıktı. Müdahale eden polisle çiftçiler arasında arbede yaşandı.Protestoya, bir çok kentten başkent Yeni Delhi'ye gelen 5 binden fazla protestocunun olduğu belirtildi. Çiftçiler ve hükümet arasında 11 kez görüşme yapıldığı ancak bir ilerleme kaydedilemediği bildirildi.

YENİ TARIM YASASI NELER İÇERİYOR?

Yeni yasalar, devletin belirlediği taban fiyatın uygulamasının esnetilmesi yoluyla şirketlerin taban fiyata uymaksızın alım yapabilmesine olanak tanıyor. Çiftçilerin yasaya karşı olmasının bir diğer sebebi sözleşmeli çiftçiliği yani küçük çiftçilerin büyük tarım şirketlerinin sözleşmeli üreticisi hâline getirilmesini hızlandıracak değişiklikler içermesi. Yasalar, küçük ve orta ölçekteki çiftçilerin büyük şirketlere daha da bağımlı hâle gelmesinin önünü açıyor. Eylemlerde yasadan en çok etkilenecek küçük ve orta ölçekteki çiftçiler ön plana çıkyor.

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