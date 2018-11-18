Hindistan'da el bombalı saldırı: 3 ölü
Hindistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ülke medyasında yer alan haberlere göre, motosikletli iki kişi, Armitsar kentinde yapılan bir törene el bombasıyla saldırı düzenledi. Polis yetkilisi Surinder Pal Singh Parmar, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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