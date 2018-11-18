Hindistan'da el bombalı saldırı: 3 ölü

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, motosikletli iki kişi, Armitsar kentinde yapılan bir törene el bombasıyla saldırı düzenledi. Polis yetkilisi Surinder Pal Singh Parmar, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.