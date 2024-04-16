İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5076
  • EURO
    34,6087
  • ALTIN
    2494.47
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocular çatıştı: 29 ölü
Dünya

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocular çatıştı: 29 ölü

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 29 kişinin öldüğü öğrenildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 18:06 - Güncelleme:
Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocular çatıştı: 29 ölü
ABONE OL

Polis tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Chhattisgarh'e bağlı Kanker bölgesinde Maocu isyancılara karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında isyancıların yoğun ateşi altına kalan güvenlik güçlerinin, saldırganlara karşılık vermesinin ardından şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi.

Çatışmanın yatışmasının ardından bölgede kapsamlı arama yapıldığı bildirilen açıklamada, Maocu isyancılara ait 29 ceset bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı, arama sırasında da birçok silah ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Çatışmanın Chhotebethiya bölgesinde bulunan polis karakolu sınırlarındaki ormanlık alanda sürdüğü belirtilen açıklamada, daha fazla isyancının cesedine ulaşılabileceğine işaret edildi.

- HİNDİSTAN'DA MAOCU İSYANCILAR 1967'DEN BU YANA EYLEM DÜZENLİYOR

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.