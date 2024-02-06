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Dünya

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.

AA6 Şubat 2024 Salı 16:03 - Güncelleme:
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
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Hindustan Times'ın haberine göre, Bairagarh semtinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında sabah patlama meydana geldi.

Patlamada, yakınlardaki 60 ev hasar görürken, en az 11 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Fabrikada devam eden patlamalar nedeniyle yakın çevredeki 100 ev tahliye edilirken, binanın yakınlarındaki çok sayıda motorlu araç da yandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X'ten yaptığı paylaşımda, fabrikada meydana gelen kazada yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara şifalar diledi.

Yerel yönetimin patlamadan etkilenenlere destek verdiğini aktaran Modi, Başbakanlık Ulusal Yardım Fonu'ndan ölenlerin aileleri ve yaralananlara yardım verileceğini ifade etti.

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