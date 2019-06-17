97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

Hindistan'da son 24 saat içinde 20 çacuğun daha hayatını kaybetmesi ile akut ensefalit sendroumundan hayatını kaybeden çocukların sayısı 97'ye ulaştı. Ölümlere, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde yetişen ''liçi'' meyvesinin neden olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan salgınla mücadele edilen merkezlerde 146 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, ebeveynlere çocuklarının güneşte oynamasına ve boş bir mideyle yatmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bölgedeki Okulların, 22 Haziran'a kadar krizin yönetimi ve korunmasına yardımcı olmak için ihtiyati tedbir olarak kapatıldığı bildirildi.

Beyin iltihabı olarak da bilinen ensafalit yüksek ateş, konvülziyon ve baş ağrısı gibi semptomları olan, genellikle virüslerin yol açtığı bir rahatsızlıktır.