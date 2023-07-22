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Dünya

Hindistan'da heyelan faciası: Can kaybı 26'ya yükseldi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Hindistan'da heyelan faciası: Can kaybı 26'ya yükseldi
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Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bağlı Isrhalwaldi köyünde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşarak ölü sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.

Yüzlerce kişinin hala toprak altında kaldığından endişe duyduklarını belirten yetkililer, arama-kurtarma operasyonlarının şiddetli yağış, görüş mesafesinin azlığı ve engebeli arazi nedeniyle engellendiğini ifade etti. Ayrıca heyelandan etkilenen yaklaşık 16-17 evin olduğu ve çok sayıda ailenin yeniden güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.

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