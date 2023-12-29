Hindistan'da hükümet ile ayrılıkçı örgüt anlaştı

NDTV'nin haberine göre, Hindistan merkezi hükümeti, Assam eyalet yönetimi ve ULFA'nın Arabinda Rajkhowa liderliğindeki ana kanadı arasında yapılan barış anlaşmasıyla 12 yıl süren müzakereler sonuca ulaştı.

Barış anlaşmasında, Assam'ın kalkınması için yapılacak yatırımlar, yerli toplulukların toprak haklarına ve yasa dışı göçe ilişkin maddeler yer aldı.

Yeni Delhi'de düzenlenen imza törenine Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ve Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma katıldı.

Şah, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barış anlaşması kapsamında merkezi hükümetin ULFA'nın uygun görülen taleplerini yerine getireceğini ve bunun karşılığında ULFA yapılanmasının dağıtılacağını belirtti.

Ancak, "The Press Trust of India"nın iddiasına göre, Çin-Myanmar sınırında saklanan Paresh Baruah liderliğindeki ULFA'nın radikal kanadı, barış anlaşmasının tarafı olmayı reddetti.

- BAĞIMSIZLIK TALEBİNDEN MÜZAKERE MASASINA ULFA



Assam eyaletinin bağımsızlığı talebiyle 1979'da kurulan ULFA, 1980'ler boyunca haraç kesme, cinayet ve insan kaçırma gibi terör eylemleri düzenlemişti.

Hindistan, söz konusu eylemler nedeniyle 1990'da ULFA'ya karşı terörle mücadele operasyonları başlatmıştı.

Bangladeş'in aralarında Rajkhowa'nın da bulunduğu bazı ULFA liderlerini 2011'de Hindistanlı yetkililere teslim etmesi üzerine örgütte bölünmeler başlamıştı.

ULFA'nın Rajkhowa liderliğindeki ana kanadı, 2011 itibarıyla hükümetle müzakere masasına oturmuştu.