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Hindistan'da inek kaçırdıkları iddiasıyla iki kişi öldürüldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde biri Müslüman iki kişi, inek kaçırdıkları iddiasıyla önlerini kesen Hindularca taş ve sopalarla linç edildi.

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Yerel basına göre, eyaletin Coochbehar bölgesinde Rabiul İslam ve Prakaş Das, araçlarında inek taşıdıkları gerekçesiyle bir grup tarafından durduruldu.

Grup, İslam ve Das'ın araçlarında taşıdığı ineklerin birkaç gün önce yakındaki bir bölgeden çalınan inekler olduğunu ve onları sığır kaçakçılarına götürdüğünü iddia etti.

Yetkililer, önleri kesilen iki kişinin Hindu grup tarafından sorgulandıktan sonra sopa ve taşlarla dövüldüğünü, araçlarının yakıldığını belirtti.

Yaralı halde saldırganlardan kaçarak hastaneye ulaşan İslam ve Das, burada hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, İslam ve Das'a saldıranlardan 14'ünün yakalandığını kaydetti.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslümanlara yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere, para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

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