Hindistan'da kimya fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir kimya fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule´de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100´e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
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