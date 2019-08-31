Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule´de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100´e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.