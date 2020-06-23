Hindistan'da Müslüman aktivist kefaletle salıverildi

AA 23 Haziran 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:52

Delhi Yüksek Mahkemesi, nisan ayından bu yana cezaevinde bulunan ve 5 aylık hamile olduğu belirtilen Zargar’ın kefaletle salıverilmesine hükmederken, aktivistten şehirden ayrılmaması ve soruşturmayı engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmamasını istedi.

Mahkeme, kefalet ücretini 132 dolar olarak belirledi.

Delhi Polisi ise "insani sebeplerle" karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

Jamia Millia İslamia Üniversitesi (JMI) öğrencilerinden aktivist Zargar, 10 Nisan’dan bu yana cezaevindeydi. Aralarında Uluslararası Af Örgütünün de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu Zargar’ın bir an önce serbest bırakılması için Hint hükümetine çağrıda bulunmuştu.

Şubat ayında Yeni Delhi’de 51’i sivil 53 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarını kışkırttığına yönelik suçlama yöneltilen Zargar'a tartışmalı Yasa Dışı Faaliyetleri Önleme Yasası (UAPA) kapsamında işlem yapılmıştı.

Ülkede nisan ayının başından itibaren UAPA kapsamında Müslüman gazeteci, aktivist ve öğrenciler gözaltına alınmış veya bu kişiler hakkında polis işlem yapmıştı.