Hint-Asya Haber Servisi'nde (IANS) yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde 15 yaşındaki Müslüman bir çocuk, vücudundaki yüzde 45 oranında yanıkla hastaneye kaldırıldı.

Müslüman çocuk, 4 kişi tarafından kaçırıldığını, bunlardan ikisinin ellerini bağladıktan sonra üzerine kerosen denilen yanıcı bir madde döktüğünü, diğerlerinin ise Jai Shri Ram isimli Hindu ilahisini söylemesini istediklerini ifade etti.

İlahiyi söylemeyi reddettiğini aktaran genç, daha sonra 4 kişi tarafından ateşe verildiğini kaydetti.

Polis yetkilisi Santosh Kumar Singh ise çocuğun farklı yerlerde farklı ifadeler verdiğini, yakıldığına yönelik iddianın şüpheli olduğunu savundu.

Çocuğun kendisini yaktığına ilişkin iddiaların da bulunduğunu söyleyen Singh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini de belirtti.

Hindistan'da daha önce de Müslümanlar, Jai Shri Ram ilahisini söylemeyi reddettiği için saldırıya uğramıştı. Ülkede geçen ay hırsızlıkla suçlanan Tabrez Ansari isimli Müslüman, önce ilahiyi söylemeye zorlanmış ardından linç edilmişti. Ansari, linçten 4 gün sonra ölmüştü.

Son olarak 21 Temmuz'da iki Müslüman, bir grup Hindu tarafından ilahiyi söylemeleri için zorlanmış ve dövülmüştü.

Geçen hafta 49 Hint aydını, Başbakan Narendra Modi'ye bir mektup yazmış; artan linç olaylarının durdurulması için adım atılması çağrısında bulunmuştu. Mektupta Ram isimli tanrının mesajlarını ileten ilahinin ülkede nefret ve provokasyonun marşı haline geldiği ifadeleri yer almıştı.