Hindistan'da ortak dil tartışması sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın geçen hafta sonu Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması devam ediyor.

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muppavarapu Venkaiah Naidu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Herhangi bir dil dayatılmamalı ve herhangi bir dile özel olarak karşı olunmamalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Naidu'nun, halkı mümkün olduğunca çok dil öğrenmeye davet ettiği kaydedilirken, öğrencilerden de ana dillerini geliştirmeye önem vermelerini istediği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Sözcüsü Milletvekili T.K.S. Elangovan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın küresel kimliği için bir Hint dili olması gerekiyorsa, Tamilce bunun için en uygun dildir." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Amit Şah ise gelen tepkiler üzerine, "Ben asla Hintçe'nin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçe'nin öğrenilmesini talep ettim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hindistan ile ilgili bilgiler veren Censusindia'nın paylaştığı 2011 verilerine göre, ülkede 528 milyon kişi Hintçe'nin ana dili olduğunu ifade ederken, bu oran tüm nüfusun yüzde 43'üne denk düşüyor. Hintçe'nin ardından ana dil olarak Bengalce'yi 97 milyon, Maratça'yı 83 milyon, Teluguca'yı 81 milyon, Tamilce'yi 69 milyon, Gujaratça'yı 55 milyon ve Urduca'yı 50 milyon kişi kullanıyor.

Hindistan'da anayasada 22 farklı resmi dil tanımlanırken, resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor.

Ülkede Urduca, Maratça, Malayalamca, Tamilce, Bengalce, Teluguca, Kannadaca, Keşmirce, Gujaratça, Pencapça ve Assamca, kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

ORTAK DİL TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı Şah, geçen hafta sonu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Hindistan'ın küresel olarak kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin, İngilizce ile beraber resmi dili Hintçe'nin önemini vurgulayan Şah, "Ülkeyi birlik içerisinde bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçe'dir." değerlendirmesini yapmıştı.

Bakan Şah'ın açıklamalarına farklı siyasi partilerden ve liderlerden tepki gelmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa, ülkedeki tüm dillerin eşit olduğunun altını çizerek, Karnataka eyaletinin ana dilinin Kannadaca olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini kaydetmişti.

Muhalefetteki eski Hindistan Ulusal Kongresi (INC) lideri Rahul Gandhi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkede tanınan 23 dili sıralayarak, "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir." yorumunu yapmıştı.

INC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğu, iktidardaki BJP'nin ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiği belirtilerek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verilmişti.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi de Hintçe'nin her Hint vatandaşının ana dili olmadığını anımsatarak, "Hindistan, Hintçe'den, Hindu'dan (Hinduizm'e inanan) ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyüktür." ifadesini kullanmıştı.

Ülkenin önde gelen aktörlerinden yönetmen Rajinikanth ise "Eğer Hintçe'yi dayatırsanız, sadece Tamil Nadu eyaleti değil, diğer güney eyaletleri de bunu kabul etmeyecektir." uyarısında bulunmuştu.