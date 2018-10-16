Hindistan'da otobüs kazası: 5 ölü, 22 yaralı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hooghly bölgesi emniyet yetkilisi Sukesh Kumar Jain, Kolkata şehrine gitmekte olan bir otobüsün, Haripal köyünde bir köprünün bariyerlerine çarparak kanala düştüğünü, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Jain, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kazada, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan otobüsteki 22 kişinin yaralandığını kaydeden Jain, "Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dört yaralının durumu ağır." dedi. Jain, otobüste sıkışan yolcuların polis ve kurtarma ekipleri tarafından halkın yardımıyla çıkarıldığını söyledi.