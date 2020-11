Hindistan'da sarı renkli kaplumbağa görüldü

Hindistan'da görüntüsüyle şaşkınlık veren bir durum yaşandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir havuzda kanatlı kabuk türlerinden parlak sarı renkli bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağa, ulusal Orman Hizmetleri tarafından kurtarıldı.

Hindistan Orman Hizmetleri memuru Debashish Sharma, sarı kaplumbağanın fotoğraflarını paylaştı. Hayvanın nadir renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmentinin bulunmamasından kaynaklanan doğuştan bozukluğa" atfedildiğini belirtti.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t