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Dünya

Hindistan'da sarı renkli kaplumbağa görüldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir havuzda kanatlı kabuk türlerinden parlak sarı renkli bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağanın ender görülen renk tonunun 'bazı genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozuklukları' sebebiyle oluştuğu biliniyor.

star.com.tr03 Kasım 2020 Salı 19:11 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 19:12
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Hindistan'da görüntüsüyle şaşkınlık veren bir durum yaşandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir havuzda kanatlı kabuk türlerinden parlak sarı renkli bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağa, ulusal Orman Hizmetleri tarafından kurtarıldı. 

Hindistan Orman Hizmetleri memuru Debashish Sharma, sarı kaplumbağanın fotoğraflarını paylaştı. Hayvanın nadir renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmentinin bulunmamasından kaynaklanan doğuştan bozukluğa" atfedildiğini belirtti.

star.com.tr

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