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Hindistan'da şaşırtan olay: Cenazesi yapılacaktı, ölmediği ortaya çıktı

Hindistan'da öldü denilen genç ailesi tarafından eve götürülünce hareket etmeye başladı. Hastaneye kaldırılan gencin henüz beyin ölümünün gerçekleşmediği anlaşılarak, yaşam destek cihazına bağlandığı belirtildi.

  • DHA
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Olay, Hindistan´ın Lucknow şehrinde gerçekleşti. Doktorlar, 21 Haziran günü kaza geçiren Mohammad Furqan´ın ailesine öldüğünü söyledi. 1 Temmuz´da cenazesi ambulansla eve getirilen Furqan´ın hareket ettiğini gören ailesi, onu hemen başka bir hastaneye götürdü. Götürdükleri hastanedeki doktorlar, Furqan´ın durumunun kritik olduğunu ancak beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtti. Mohammad Furqan, yaşam destek cihazına bağlandı.
 
Yerel medyaya konuşan abi Mohammad Irfan, "Perişan olduk ve cenaze için hazırlanıyorduk. Sonra Furqan´ın bedeninde hareket görünce onu hemen hastaneye götürdük. Doktorlar, Furqan´ın ölmediğini söylediler ve onu solunum destek cihazına bağladılar" dedi.
 

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