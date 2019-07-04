Olay, Hindistan´ın Lucknow şehrinde gerçekleşti. Doktorlar, 21 Haziran günü kaza geçiren Mohammad Furqan´ın ailesine öldüğünü söyledi. 1 Temmuz´da cenazesi ambulansla eve getirilen Furqan´ın hareket ettiğini gören ailesi, onu hemen başka bir hastaneye götürdü. Götürdükleri hastanedeki doktorlar, Furqan´ın durumunun kritik olduğunu ancak beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtti. Mohammad Furqan, yaşam destek cihazına bağlandı.

Yerel medyaya konuşan abi Mohammad Irfan, "Perişan olduk ve cenaze için hazırlanıyorduk. Sonra Furqan´ın bedeninde hareket görünce onu hemen hastaneye götürdük. Doktorlar, Furqan´ın ölmediğini söylediler ve onu solunum destek cihazına bağladılar" dedi.