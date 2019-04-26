Hindistan'da uçak gemisinde yangın: Bir subay öldü
Hindistan Deniz Kuvvetleri, 'INS Vikramaditya' uçak gemisinde yangın çıktığını; bir subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.
- DHA
Hindistan Deniz Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Karwar limanına yaklaşmakta olan INS Vikramaditya uçak gemisinin güvertesinde yangın çıktığı; yangının kontrol altına alındığı; yangını söndürmeye çalışan bir subayın dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeniyle alakalı araştırma başlatıldı.
Hint basını, INS Vikramaditya'nın ülkenin tek uçak gemisi olduğunu yazdı.
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