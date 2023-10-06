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Dünya

Hindistan'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 31'e yükseldi

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı. Selde kaybolan 100'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA6 Ekim 2023 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Hindistan'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 31'e yükseldi
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Sikkim'deki bir barajda su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, 22 binden fazla kişiyi etkileyen felakette 4'ü asker en az 31 kişinin öldüğünü belirtti.

Ayrıca Hindustan Times'ın haberine göre, kaybolan 100'den fazla kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selde yaralanan 26 kişinin tedavisi de eyaletteki farklı hastanelerde devam ediyor.

Selin, aşırı yağışların ardından bir hidroelektrik barajının taşması nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

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